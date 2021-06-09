В Санкт-Петербурге задержан российский блогер Юрий Хованский по подозрению в призывах к террористической деятельности

В Санкт-Петербурге в своей квартире задержан российский блогер Юрий Хованский по подозрению в призывах к террористической деятельности. По предварительной версии, причиной стал ролик с песней, где упоминался теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад на официальном YouTube-канале. За нее блогеру инкриминируют оправдание терроризма.

Во время обысков у Хованского, помимо нескольких компьютеров, изъяли "девайс для курения интересных веществ" и пистолет. Оружие, вероятно, было зарегистрировано, а то, что у него в квартире бывают наркотики, блогер и сам не скрывал.

В настоящее время на YouTube-канале российского блогера более 4 млн подписчиков, его видео собрали более миллиарда просмотров. В июне 2019 года Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.