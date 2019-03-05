ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Санкт-Петербурге завершается прощальная панихида по Жоресу Алферову

Сотни людей пришли проститься с известным ученым в здание РАН. Выбор места для церемонии не случаен. Алферов возглавлял научный центр почти три десятка лет, именно здесь находится его кабинет. Провожали в последний путь академика с воинскими почестями. У гроба ученого выставили часовых и военный оркестр. Теперь траурная процессия направится к Комаровскому кладбищу - Жореса Ивановича похоронят там.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все