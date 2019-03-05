В Санкт-Петербурге завершается прощальная панихида по Жоресу Алферову

Сотни людей пришли проститься с известным ученым в здание РАН. Выбор места для церемонии не случаен. Алферов возглавлял научный центр почти три десятка лет, именно здесь находится его кабинет. Провожали в последний путь академика с воинскими почестями. У гроба ученого выставили часовых и военный оркестр. Теперь траурная процессия направится к Комаровскому кладбищу - Жореса Ивановича похоронят там.