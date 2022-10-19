В санкционной войне у ЕС есть свои "священные коровы"? Разберемся

"Священных коров" антироссийских санкций, которыми не пожертвует ЕС, назвала американская газета "Нью-Йорк таймс".

Например, Бельгия, которая участвовала в подготовке всех восьми санкционных пакетов, старательно выводила из-под ограничений торговлю бриллиантами: от партнерства с Москвой в этой сфере страна зависит критически.

Аналогичным образом действовала Греция: она соглашалась со всем, кроме запрета на перевозку российской нефти, так как обладает большим флотом танкеров. А Франция продолжает импортировать российское ядерное топливо.

Отсюда вывод - даже во имя единой европейской стратегии многие страны не готовы на экономическое самоубийство.

А вот у влиятельной китайской газеты "Гуаньча" на этот счет иное мнение. Издание указывает: единая Европа демонстрирует полную несамостоятельность в своих действиях. США - держатели контрольного пакета акций ЕС и заставляют Евросоюз творить совершенно безумные вещи. Фактически Европа стала частью Америки и напоминает робота, который не имеет ни своей воли, ни инстинкта самосохранения и полностью управляется извне, пишет китайское СМИ.