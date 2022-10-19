3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В санкционной войне у ЕС есть свои "священные коровы"? Разберемся
"Священных коров" антироссийских санкций, которыми не пожертвует ЕС, назвала американская газета "Нью-Йорк таймс".
Например, Бельгия, которая участвовала в подготовке всех восьми санкционных пакетов, старательно выводила из-под ограничений торговлю бриллиантами: от партнерства с Москвой в этой сфере страна зависит критически.
Аналогичным образом действовала Греция: она соглашалась со всем, кроме запрета на перевозку российской нефти, так как обладает большим флотом танкеров. А Франция продолжает импортировать российское ядерное топливо.
Отсюда вывод - даже во имя единой европейской стратегии многие страны не готовы на экономическое самоубийство.
А вот у влиятельной китайской газеты "Гуаньча" на этот счет иное мнение. Издание указывает: единая Европа демонстрирует полную несамостоятельность в своих действиях. США - держатели контрольного пакета акций ЕС и заставляют Евросоюз творить совершенно безумные вещи. Фактически Европа стала частью Америки и напоминает робота, который не имеет ни своей воли, ни инстинкта самосохранения и полностью управляется извне, пишет китайское СМИ.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов