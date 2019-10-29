В Сантьяго горят здания и станция метро

В охваченной протестами столице Чили спасатели пытаются потушить здания. Из-за дыма пришлось эвакуировать постояльцев одного из крупных отелей. От огня пострадали аптека, банк, а также заведение быстрого питания. Ранее протестующие устроили пожар на одном из входов на станцию метро. Массовые акции протеста в Чили не прекращаются с начала октября из-за повышения тарифов на транспорт.