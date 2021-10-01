В Сараево завершаются учения НАТО

В Сараево сегодня завершаются учения НАТО. Маневры "Быстрого реагирования 2021" проходили в нескольких городах по всей стране. Они включали в себя подготовку к конвоированию, эвакуации жилых домов и стратегических объектов, а также учебную борьбу силовиков с массовыми беспорядками. Создавались многонациональные подразделения и разыгрывались различные сценарии ведения боя. Всего же в них участвовали несколько тысяч бойцов из США и стран Европы.