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В Саудовской Аравии дождевые потоки прорвали крышу международного аэропорта Эр-Рияда

Мощный циклон пришел в Саудовскую Аравию. Дождевыми потоками буквально прорвала крышу международного аэропорта Эр-Рияда. На кадрах очевидцев видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

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