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А. Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии с Национальным днем

Национальный день королевства сегодня отмечают в Саудовской Аравии. 89 лет назад регионы объединились.

Александр Лукашенко поздравил с праздником Короля Саудовской Аравии. Глава государства подчеркнул, что отношения Беларуси и Саудовской Аравии продолжают развиваться. При этом остается серьезным потенциал сотрудничества. Вместе страны сумеют найти эффективные подходы к расширению отношений,убежден белорусский Президент.

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