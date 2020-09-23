В Саудовской Аравии отмечают День королевства

Саудовская Аравия отмечает национальный праздник- День образования королевства. В этот день по всей стране звучат фольклорные песни, жители танцуют традиционные танцы, а все города украшаются национальными флагами. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля и жителей Саудовской Аравии. Глава государства выразил уверенность, что высокий уровень политических контактов между Минском и Эр-Риядом будет содействовать усилению сотрудничества в самых разных сферах