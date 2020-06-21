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В Саудовской Аравии отменяют комендантский час

В Саудовской Аравии отменяют комендантский час

МВД Саудовской Аравии объявило об отмене с сегодняшнего дня комендантского часа, сообщает телеканал Al Hadath

Сегодня госучреждения и частные компании могут возобновить работу.

Сухопутные и морские границы государства остаются закрытыми, решение о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами пока не принято. Отложено также на неопределенное время проведение малого хаджа (умры) к исламским святыням.

Статистика: общее число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 145 991.


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