В Саудовской Аравии отменяют комендантский час

МВД Саудовской Аравии объявило об отмене с сегодняшнего дня комендантского часа, сообщает телеканал Al Hadath



Сегодня госучреждения и частные компании могут возобновить работу.



Сухопутные и морские границы государства остаются закрытыми, решение о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами пока не принято. Отложено также на неопределенное время проведение малого хаджа (умры) к исламским святыням.



Статистика: общее число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 145 991.





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