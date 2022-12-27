В Саудовской Аравии впервые разрешили праздновать Рождество

Саудовская Аравия, самая консервативная мусульманская странав мире, открывается христианскому празднику - Рождеству, т. к. в государстве проводят серию модернизационных реформ, пишет БелТА со ссылкой на Financial Times.

Ранее в Саудовской Аравии традиционно не проводили официальных торжеств по случаю одного из самых значимых дней христианского календаря.

Однако, как отмечает Financial Times, в этом году жители Эр-Рияда смогли насладиться сезонными показами в торговых центрах и купить рождественские елки. The Guardian также пишет, что мишура, леденцы, шапки Санты, искусственный снег и даже рождественские деревья были выставлены на всеобщее обозрение в магазинах и местных кафе столицы.

Кроме того, одна из официальных саудовских газет впервые в своей истории выпустила специальный праздничный номер. "Саудовцы ощущают дух Рождества как никогда раньше", - говорится на первой полосе официальной англоязычной газеты Arab News.

Действия Arab News, похоже, были направлены на то, чтобы показать, что Саудовская Аравия становится более толерантной страной, пишет Financial Times. Королевство пытается привлечь западные таланты и бизнес перед лицом растущей конкуренции со стороны таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты.

Рождественское настроение чувствуется в Саудовской Аравии, так как наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проводит ряд важных реформ. К ним относятся перестройка экономики, чтобы сделать ее менее зависимой от нефти, а также ослабление религиозных ограничений на жизнь.