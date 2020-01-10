ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Саудовской Аравии загорелся самый высокий небоскреб

Пожар на строящемся небоскребе в Саудовской Аравии попал в камеры очевидцев. На кадрах - "Джидда-Тауэр": по проекту она по завершении строительства станет самым высоким зданием в мире и достигнет километра! Однако на площадке сегодня что-то пошло не так. Видно, как верхние этажи здания полыхают, а вниз летят искры. Причины пожара пока неизвестны, так же как и данные о пострадавших.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все