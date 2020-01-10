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В Саудовской Аравии загорелся самый высокий небоскреб
Пожар на строящемся небоскребе в Саудовской Аравии попал в камеры очевидцев. На кадрах - "Джидда-Тауэр": по проекту она по завершении строительства станет самым высоким зданием в мире и достигнет километра! Однако на площадке сегодня что-то пошло не так. Видно, как верхние этажи здания полыхают, а вниз летят искры. Причины пожара пока неизвестны, так же как и данные о пострадавших.
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