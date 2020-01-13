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В Саудовскую Аравию пришла настоящая зима

Северо-запад страны засыпало снегом. Пока туристы съезжаются к горе Джабаль-эль-Лауз и разбивают палатки, чтобы весело провести время и насладиться этим редким явлением, верблюды, которые не привыкли к такой погоде, недоумевают, почему земля белая.

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