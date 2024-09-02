В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита: ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии

В секторе Газа речи о начале учебного года и не идет. Помимо того, что в анклаве разрушено порядка 85 % школ, там на повестке другая задача - предотвратить распространение полиомиелита среди детей.



Болезнь очень заразна, а лекарства от нее не существует. Предотвратить ее, по данным ВОЗ, возможно только с помощью вакцинации. Поэтому в секторе Газа планируют в два этапа привить более миллиона детей в возрасте до 10 лет. Ради вакцинации ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии. Одними из первых получателей вакцины стали младенцы в больнице Насер в городе Хан-Юнис.