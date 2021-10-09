В секторе Газа ранены 70 палестинцев

На западном берегу реки Иордан в стычках с израильскими силовиками пострадали 70 палестинцев. Участники беспорядков жгли шины и забрасывали камнями военных ЦАХАЛ. Те в ответ применили слезоточивый газ. Беспорядки происходят в этом районе регулярно. В окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии возводится новое поселение. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства и конфискации палестинских земель в этом районе.