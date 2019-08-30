В сентябре дипломаты Великобритания и ЕС будут встречаться дважды в неделю

Великобритания и Европейский Союз увеличивают частоту переговоров - в сентябре дипломаты будут встречаться дважды в неделю. По словам Бориса Джонсона, причина в его решительном отказе от противоречивого таможенного механизма по Северной Ирландии. Также стало известно, что Лондон выделит 3 миллиона фунтов стерлингов помощи британским гражданам, оставшимся в ЕС после Брексита, для оформления статуса резидента. Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября.