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В сентябре дипломаты Великобритания и ЕС будут встречаться дважды в неделю

Великобритания и Европейский Союз увеличивают частоту переговоров - в сентябре дипломаты будут встречаться дважды в неделю. По словам Бориса Джонсона, причина в его решительном отказе от противоречивого таможенного механизма по Северной Ирландии. Также стало известно, что Лондон выделит 3 миллиона фунтов стерлингов помощи британским гражданам, оставшимся в ЕС после Брексита, для оформления статуса резидента. Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября.

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