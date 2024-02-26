В Сербии дали высокую оценку выборам в Беларуси

Украину смогли пробить, а в Беларуси, к счастью, этого не произошло. Это показало, что белорусское государство функционирует практически безупречно, а Лукашенко обрел всеобщий ореол истинного национального лидера, который показывает, что он всегда и в каждый момент на стороне своей страны. Этот пример бесконечно важен для всех славян как этноса.

Борис Братина, профессор кафедры философии Приштинского университета (Сербия)