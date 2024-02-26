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В Сербии дали высокую оценку выборам в Беларуси
Выборы в Беларуси организованы в соответствии с лучшими принципами парламентской демократии. Об этом было заявлено на пресс-конференции гражданских активистов в Сербии. Представители сербской общественности выразили поддержку курсу, проводимому Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также народу Беларуси.
В Беларуси открытые, свободные выборы являются основой стабильного гражданского общества и устойчивого развития государства. Поэтому они проходят гласно и без малейшего административного, экономического и политического давления, что могут засвидетельствовать более 200 международных наблюдателей, прибывших в страну.
Украину смогли пробить, а в Беларуси, к счастью, этого не произошло. Это показало, что белорусское государство функционирует практически безупречно, а Лукашенко обрел всеобщий ореол истинного национального лидера, который показывает, что он всегда и в каждый момент на стороне своей страны. Этот пример бесконечно важен для всех славян как этноса.
Выступающие констатировали, что в Беларуси открытые, свободные выборы являются основой стабильного гражданского общества и устойчивого развития страны. Как суверенное государство, Беларусь проводит голосование в соответствии со своими Конституцией и законодательством, а также высшими демократическими принципами и не допускает какого-либо иностранного вмешательства со стороны Запада, желающего повлиять на результаты выборов.
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