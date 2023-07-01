В Сербии оппозиция во время акции протеста блокировала международную автотрассу под Белградом

Протестующие на автомобилях замедлили и заблокировали движение на отрезке международной автомагистрали из Будапешта в Салоники у терминала оплаты на въезде в Белград с юга, а также отрезок той же магистрали близ моста через реку Саву в районе Нови-Београд. Во втором по величине городе страны Нови-Саде блокада продолжалась около часа на въезде по той же автомагистрали.