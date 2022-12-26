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В Сербии поезд с аммиаком сошел с рельсов, пострадали более 50 человек
В воскресенье, 25 декабря, на юго-востоке Сербии поезд с аммиаком сошел с рельсов. В результате инцидента отравились более 50 человек, сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на местные власти. Как отмечается, ЧП произошло в городе Пирот. По словам мэра города Владана Васича, в результате утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления. Семь пострадавших доставили в больницу в городе Ниш, передаетРИА Новости.
Представители МВДСербииподтвердили, что поезд сошел с рельсов в воскресенье вечером, что привело к утечке аммиака и выбросу большого количества газа в атмосферу.
Власти обратились к местному населению с призывом не покидать свои дома.
Фото:pixabay.com
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