В Сербии поезд с аммиаком сошел с рельсов, пострадали более 50 человек

В воскресенье, 25 декабря, на юго-востоке Сербии поезд с аммиаком сошел с рельсов. В результате инцидента отравились более 50 человек, сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на местные власти. Как отмечается, ЧП произошло в городе Пирот. По словам мэра города Владана Васича, в результате утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления. Семь пострадавших доставили в больницу в городе Ниш, передаетРИА Новости.