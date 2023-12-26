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В Сербии протестующие передали в отдел полиции петицию с требованием освободить задержанных

Накануне сторонники оппозиционной прозападной партии "Сербия против насилия" собрались уже возле главного управления полиции в Белграде. Количество демонстрантов уменьшилось в несколько раз. Они отправили переговорщика для обсуждения освобождения задержанных экстремистов, аналогично украинским событиям в 2014 году. После неудавшегося разговора передали петицию с требованием освобождения задержанных в полицейский отдел и разошлись.

Президент страны Александр Вучич, выступая перед нацией с экстренным обращением, подчеркнул, что протесты оппозиции не будут иметь никакого результата, так как в государстве власть сменяется только на выборах.

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