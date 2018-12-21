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В Сербии столкнулись поезд и школьный автобус. Погибли три человека

Страшная авария на юге Сербии. Столкнулись поезд и школьный автобус. Погибли три человека. Два десятка человек госпитализированы, шестеро в критическом состоянии. На месте работают полиция и бригада скорой помощи.

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