В Сербии ужесточают правила хранения оружия

Министерству внутренних дел Сербии поручено ужесточить правила хранения оружия в стране. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая с обращением к нации, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Večernje novosti.

"Все, у кого есть оружие, а это около 400 тыс. человек (и это я не говорю об охотничьем оружии), пройдут проверку, после которой останется 30-40 тыс., мы проведем практически полное разоружение Сербии", - заявил Александр Вучич.

Глава Сербии отметил, что ему приходится выступать уже второй раз за последние 48 часов. Каждое слово, которое он хочет сказать, является "трудным и недостаточным". Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Белграда и муниципалитете Младеновац. Он назвал случившееся "нападением на всю страну".

Ранее сообщалось, что в Сербии на этой неделе произошло сразу два случая массового убийства людей с применением огнестрельного оружия. 3 мая в одной из школ Белграда произошла стрельба, которую открыл один из учеников. В результате погибли охранник и восемь учеников. Утром 5 мая стало известно, что 21-летний мужчина открыл стрельбу в сербском муниципалитете Младеновац, в результате которой погибли восемь человек.