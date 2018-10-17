В Сербии взорвали автомобиль телеведущей Марияны Мичич

Инцидент произошел в Белграде. В результате взрыва погиб один человек. Еще один пострадал, это отец Мичич. У него ранена рука и повреждены барабанные перепонки. Самой телеведущей в автомобиле не было. По данным правоохранителей, неизвестные установили под машиной взрывное устройство и активировали его пультом дистанционного управления. Проводится расследование.