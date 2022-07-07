ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Сеть попало видео сына Джо Байдена из оздоровительного центра в Массачусетсе

Реабилитация от наркозависимости через прием наркотиков. В Сеть попало очередное видео сына американского президента, оно сделано в 2019 году самим Хантером Байденом в оздоровительном центре в Массачусетсе. До этого он пожаловался отцу, что ему не хватает денег. Джо тогда перевел сыну 75 тысяч долларов, из них 20 тысяч - на программу реабилитации. На кадрах видно, как Хантер распорядился деньгами - потратил их на наркотики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все