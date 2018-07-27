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В Сети набирает популярность видео забавной собаки

Пес танцует на задних лапах, затем едет на самокате и пытается догнать автомобиль под песню In My Feelings рэпера Дрейка. 

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