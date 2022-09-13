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В Сети обсуждают архивное видео, где Байден поругался с ветераном иракской войны

Нездоровая "озабоченность" Вашингтона событиями в Украине не остается незамеченной среди интернет-пользователей.

В Сети всплыло архивное видео, где Джо Байден поругался с ветераном иракской войны. Байдена обвинили в том, что он способствовал разжиганию конфликта, в котором погибло бесчисленное количество иракских мирных жителей.

Войны на Корейском полуострове, Вьетнам, Косово, Афганистан. Дестабилизировав Ирак, Вашингтон продолжает подталкивать к открытой конфронтации новые государства.

Фото: Синьхуа

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