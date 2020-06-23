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В Сети появились кадры крушения легкомоторного самолета в Одессе
На записи видно, что шасси самолета выпущено, а воздушный винт стоит, то есть двигатель не работал. Самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, корпус сразу переломился в нескольких частях. Напомним, ЧП произошло во время испытаний в минувшую среду. Оба члена экипажа погибли.
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