В Сети появились кадры крушения легкомоторного самолета в Одессе

На записи видно, что шасси самолета выпущено, а воздушный винт стоит, то есть двигатель не работал. Самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, корпус сразу переломился в нескольких частях. Напомним, ЧП произошло во время испытаний в минувшую среду. Оба члена экипажа погибли.



