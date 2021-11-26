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В Сети появились кадры задержания водителя, пытавшегося уйти от погони в Москве на кольцевой

В Сети появились новые кадры задержания водителя, пытавшегося уйти от погони в Москве на кольцевой. Полицейским пришлось открыть стрельбу, нарушителя ранили. В его машине нашли несколько килограммов наркотиков. Как сообщили в МВД, инспекторы остановили иномарку для проверки документов, но водитель резко нажал на газ и попытался скрыться. Нарушитель спровоцировал несколько аварий и протаранил "Волгу", которая после удара загорелась.

Сообщается, что полицейские стреляли по колесам машины лихача, но и это его не остановило - он был задержан только после очередного ДТП.

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