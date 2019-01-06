В Сети появились снимки новейшей ракеты Илона Маска

Она будет перевозить людей на Марс. Первый образец для испытаний уже строят на площадке в Техасе. Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона. В будущем пилотируемые версии ракеты будут иметь специальные иллюминаторы для обзора, заверил бизнесмен. Первый полет к поверхности Марса без экипажа должен состояться в 2022 году, затем - через год - будет уже пилотируемый: команде предстоит проделать полный оборот вокруг Луны и вернуться на Землю.