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В Сети появились жесткие кадры работы солдат США во время эвакуации из Кабула

В Сети появились жесткие кадры работы солдат США во время эвакуации из Кабула. Стрельба поверх людей и под ноги, применение дымовых гранат и физической силы к тем, кто пытался спастись. При этом официальная картинка из Пентагона демонстрирует гуманизм и человечность американских солдат. Впрочем, это лишь очередная попытка показать поведение американцев в Афганистане в привлекательном свете. Достаточно вспомнить, что хаотичное бегство из страны американский президент назвал успешной операцией Вооруженных сил США.

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