В Сети появилось обращение военнослужащего ВСУ к командирам - чем угрожает боевик?

Военнослужащий ВСУ: Если наше командование не хочет нам помогать, если они оставляют нас голыми зимой, мы будем это делать сами. Мы найдем рынки сбыта и продадим все эти комплексы Javelin. Мы все равно получим то, что вы должны были нам дать.