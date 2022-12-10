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В Сети появилось обращение военнослужащего ВСУ к командирам - чем угрожает боевик?

Киевскому режиму безразличнысудьбы своих же солдат. В Сети появилось обращение военнослужащего ВСУ к командирам, где боевик грозится распродать поставленные Западом комплексы Javelin.

Военнослужащий ВСУ: Если наше командование не хочет нам помогать, если они оставляют нас голыми зимой, мы будем это делать сами. Мы найдем рынки сбыта и продадим все эти комплексы Javelin. Мы все равно получим то, что вы должны были нам дать.

Запад продолжает щедро накачивать Украину оружием, вот только вместе с этим расширяется ассортимент черных рынков в Европе. Таким образом, оружие бесконтрольно попадает в руки радикалов и террористов.

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