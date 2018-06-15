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В Сети появилось видео ЧП в аэропорту Киева

Инцидент накануне вечером произошел с самолетом, прилетевшим из Антальи. При посадке лайнер завалился на правое крыло, начал дымиться, в салоне вырвало некоторые сиденья и ремни. Все 169 пассажиров живы. Известно, что посадка происходила в сильный дождь.

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