В Сети появилось видео крушения российского военного самолета Ту-22М3

Трагедия произошла во вторник на аэродроме в Мурманской области. Воздушное судно совершало посадку в условиях сильного снегопада. При контакте с землей бомбардировщик разрушился на две части и загорелся. Погибли три члена экипажа. Еще один из штурманов в реанимации.