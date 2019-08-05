В Сети появилось видео ликвидации дейтонского стрелка

Опубликовано видео ликвидации дейтонского стрелка. Нападение произошло у ночного клуба. Преступник в бронежилете расстреливал посетителей и прохожих при входе в бар. Погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Затем мужчина попытался попасть внутрь, но его ранили полицейские. Иначе масштабы трагедии были бы катастрофическими.



Ранее стрельба произошла в торговом центре в Эль-Пасо на западе Техаса. Погибли 20 человек, ранены несколько десятков. В США объявлен трехдневный национальный траур.