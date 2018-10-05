В сети появилось видео страшной аварии в Твери

Маршрутка выехала на встречку и влетела в рейсовый автобус. Все, кто находились в такси - 13 человек - погибли. В автобусе ехали два человека - 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Они выжили и доставлены в областную больницу с различными травмами. Выяснилось, что газель незаконно перевозила пассажиров.