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В сети появилось видео страшной аварии в Твери

Маршрутка выехала на встречку и влетела в рейсовый автобус. Все, кто находились в такси - 13 человек - погибли. В автобусе ехали два человека - 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Они выжили и доставлены в областную больницу с различными травмами. Выяснилось, что газель незаконно перевозила пассажиров.

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