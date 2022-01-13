В Сети публикуют видео протестных разрушений Алматы с высоты птичьего полета

Последствия "мирного" протеста с высоты птичьего полета. В Сети публикуют видео разрушенного акимата Алматы. Кадры сняты 7 января - сразу после того, как к зданию пришли "светлые лица" казахстанского протеста. Страшно подумать, что подобное могло происходить на улицах белорусских городов.