В Сеуле прошел веселый летний фестиваль

На реке Ханган сотни команд показали свое мастерство в гребле на лодках из картонных коробок. Цель состязания - преодолеть на самодельном плавсредстве 50 метров до буя и обратно. Награды получают те, кто быстрее всех справился с заданием. Также жюри учитывает дизайн лодок и эффективность командной работы.