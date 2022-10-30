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В Сеуле растет количество погибших в результате давки во время Хеллоуина

Жертвами трагедии в южнокорейской столице стали более 150 человек. Около 270 пропали без вести. Причина давки пока точно неизвестна. Предварительно, ажиотаж начался после информации о знаменитости неподалеку от места празднования.

По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения мероприятия находилось около 100 тысяч человек. В Южной Корее до 5 ноября объявлен национальный траур.

Фото:pixabay.com

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