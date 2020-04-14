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В сеульском метро поезд с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов

В сеульском метро поезд с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов

По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции. Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.

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