В сеульском метро поезд с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов

По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции. Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

