В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу дома и застряла на техническом этаже

В Севастополе на крышу девятиэтажного жилого дома упала фугасная часть ракеты ATACMS, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора города Михаила Развожаева.



Изначально предполагалось, что на крышу дома упали части сбитого беспилотника, но после обследования места падения выяснилось, что это была фугасная часть ракеты ATACMS, которая пробила крышу и застряла на техническом этаже. Сообщается, что никто не пострадал.



На месте работают пиротехники. Жильцы дома эвакуированы, вернуться они смогут после окончания работ.

