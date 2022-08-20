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В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вечером 19 августа сработала система противовоздушной обороны, пишет БелТА.

По предварительным данным, система ПВО засекла беспилотник. Военные уничтожили летательный аппарат. Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие.

Незадолго до инцидента в Севастополе стало известно, что система ПВО сработала в Евпатории. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что полуостров надежно защищен, причин для волнения нет.

Фото:БелТА

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