В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вечером 19 августа сработала система противовоздушной обороны, пишет БелТА.



По предварительным данным, система ПВО засекла беспилотник. Военные уничтожили летательный аппарат. Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие.



Незадолго до инцидента в Севастополе стало известно, что система ПВО сработала в Евпатории. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что полуостров надежно защищен, причин для волнения нет.



Фото:БелТА