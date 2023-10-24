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В Северном море столкнулись два крупных грузовых судна, британский корабль затонул
Сегодня в Северном море у берегов немецкого архипелага Гельголанд столкнулись два крупных грузовых судна. Британский корабль вскоре затонул, а багамский контейнеровоз получил серьезные повреждения. Немецкие спасатели сообщают о гибели одного человека, еще четверо числятся пропавшими без вести. Причиной происшествия стали плохие погодные условия, а также халатность как минимум одного из капитанов. На месте кораблекрушения продолжаются поиски членов команды британского судна.
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