В Северном море столкнулись два крупных грузовых судна, британский корабль затонул

Сегодня в Северном море у берегов немецкого архипелага Гельголанд столкнулись два крупных грузовых судна. Британский корабль вскоре затонул, а багамский контейнеровоз получил серьезные повреждения. Немецкие спасатели сообщают о гибели одного человека, еще четверо числятся пропавшими без вести. Причиной происшествия стали плохие погодные условия, а также халатность как минимум одного из капитанов. На месте кораблекрушения продолжаются поиски членов команды британского судна.