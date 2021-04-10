В Северной Ирландии возобновились беспорядки

В Северной Ирландии, как и во всем Соединенном Королевстве, сейчас период траура в связи с кончиной Герцога Эдинбургского - принца Филиппа. Однако ближе к ночи спокойствие в Белфасте было нарушено. Протестующие забросали полицию камнями и петардами. Силовики тут же применили водометы.



С демонстрантами, мягко говоря, поступают не по-королевски. Работают усиленные группы полицейских с собаками, стражи порядка используют спецтехнику. Погромы и поджоги в столице Северной Ирландии продолжаются уже больше недели. Пострадали 50 полицейских. Задержаны 10 человек, в том числе 13-летний подросток.



