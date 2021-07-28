В северной Италии зафиксировано несколько сходов оползней из-за ливней

Мощные осадки накрыли северную Италию. В регионе зафиксировано несколько сходов оползней, перекрыты несколько крупных трасс. Непогода прошлась и по популярному у туристов городу Комо. Улицы превратились в настоящие реки, автомобили буквально плывут по большой воде.



А в Германии, которая тоже пострадала от ливней,подсчитывают убытки. Предварительно они оцениваются в 5,5 млрд евро. Только страховка автомобилей может стоить 200 млн евро. А всего восстановления требуют тысячи объектов инфраструктуры, дома и дороги.