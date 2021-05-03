Внешняя и внутренняя политика в США насаждается одной рукой, рука эта карает вне зависимости от правды и справедливости. Главным символом беззащитности перед лицом государственного насилия в штатах в последние недели стал афроамериканец Эндрю Браун. В Северной Каролине не прекращаются протесты с требованием пресечь расизм и жестокость полицейских. Последней жертвой расовой ненависти здесь стал именно Браун. Он был убит сотрудниками правопорядка в собственной машине пятью выстрелами. Власти отвечают отказом на все требования полностью опубликовать записи с нагрудных камер офицеров полиции.