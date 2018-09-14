В Северной Каролине обесточены более 100 тысяч домов

В Северной Каролине более ста тысяч домов обесточены из-за урагана "Флоренс". И это при том, что стихия ослабла до первой категории из пяти возможных. Но несмотря на это власти шести американских штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Здесь ждут мощные ливни и ветер. Есть угроза наводнений. В Южной и Северной Каролине эвакуируют жителей прибрежных районов - всего более полутора миллиона человек.