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В Северной Каролине обесточены более 100 тысяч домов

В Северной Каролине более ста тысяч домов обесточены из-за урагана "Флоренс". И это при том, что стихия ослабла до первой категории из пяти возможных. Но несмотря на это власти шести американских штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Здесь ждут мощные ливни и ветер. Есть угроза наводнений. В Южной и Северной Каролине эвакуируют жителей прибрежных районов - всего более полутора миллиона человек.

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