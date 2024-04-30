В Северной Каролине при задержании преступника погибли четверо полицейских

США признают, что не могут контролировать ситуацию с использованием оружия на своей же территории. Резонансный случай произошел в городе Шарлотт в Северной Каролине. Во время задержания преступника, которого подозревали в незаконном хранении оружия, четверо полицейских погибли, и четверо были ранены.

При этом, по данным СМИ, всего за три дня в Америке 15 офицеров полиции получили пулю.