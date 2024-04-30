ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Северной Каролине при задержании преступника погибли четверо полицейских

США признают, что не могут контролировать ситуацию с использованием оружия на своей же территории. Резонансный случай произошел в городе Шарлотт в Северной Каролине. Во время задержания преступника, которого подозревали в незаконном хранении оружия, четверо полицейских погибли, и четверо были ранены.

При этом, по данным СМИ, всего за три дня в Америке 15 офицеров полиции получили пулю.

Байден уже обратился с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. По его словам, необходимо увеличить финансирование силовых структур. Кроме того, конгресс должен ввести запрет на штурмовое оружие и на магазины повышенной вместимости. Также предлагается ужесточить проверку данных покупателей, а производителей оружия лишить иммунитета от судебного преследования.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все