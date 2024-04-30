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В Северной Каролине при задержании преступника погибли четверо полицейских
США признают, что не могут контролировать ситуацию с использованием оружия на своей же территории. Резонансный случай произошел в городе Шарлотт в Северной Каролине. Во время задержания преступника, которого подозревали в незаконном хранении оружия, четверо полицейских погибли, и четверо были ранены.
При этом, по данным СМИ, всего за три дня в Америке 15 офицеров полиции получили пулю.
Байден уже обратился с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. По его словам, необходимо увеличить финансирование силовых структур. Кроме того, конгресс должен ввести запрет на штурмовое оружие и на магазины повышенной вместимости. Также предлагается ужесточить проверку данных покупателей, а производителей оружия лишить иммунитета от судебного преследования.
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