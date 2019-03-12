В Северной Корее выразили готовность к продолжению переговоров с США

В КНДР намерены четко придерживаться своих обязательств по разоружению. Власти страны выразили готовность к продолжению переговоров с США и подчеркнули заинтересованность в строительстве прочного мира на Корейском полуострове. Это первое упоминание в прессе Северной Кореи о приверженности республики к обязательствам по денуклеаризации после завершения двухдневного саммита США и КНДР. По итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Напомним, на прошлой неделе в Госдепе США заподозрили Пхеньян в подготовке к ракетному запуску, зафиксировав изменения на испытательном ракетном полигоне Сахэ.