В Северной Македонии слетел с трассы и перевернулся пассажирский автобус

Крупная авария в Северной Македонии. Здесь слетел с трассы и перевернулся пассажирский автобус. Это произошло на северо-западе страны между городами Скопье и Тетово. Погибли 14 человек, есть раненые. Причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиции. В автобусе находились 50 человек.