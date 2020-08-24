В северных регионах Италии капризы погоды потребовали ввода режима ЧП. На провинцию Венето обрушился град. Он превратил улицы городов в заледеневшие катки. Погода в стране теплая, град растаял быстро, но для Вероны это обернулось новой бедой. Улицы превратились в потоки, которые сбивали пешеходов с ног. В Турине дождь был настолько сильным, что в городе случилось краткосрочное наводнение. Бурное течение устремилось в метро. Несколько станций пришлось закрыть.