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В Сейм Польши внесли антибандеровский законопроект
Польская партия "Конфедерация" внесла в Сейм проект декларации лояльности: предлагается сделать обязательным подписание этой декларации любым украинцем, который проживает на территории Речи Посполитой. В документе осуждается деятельность УПА и ее лидера Степана Бандеры, которые виновны в массовом истреблении поляков на Волыни. В случае отказа подписать декларацию граждан Украины предлагают высылать на родину. Сейм должен рассмотреть документ в ближайшее время. Шансы на утверждение декларации велики. В ином случае правящей партии "ПиС" придется объяснить своим сторонникам, почему на территорию Польши могут въезжать сторонники геноцида поляков.
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